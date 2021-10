தேசிய செய்திகள்

நவீன பெண்கள் குழந்தை பெற்றெடுக்க விரும்புவது இல்லை - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு + "||" + Indian women want to stay single, unwilling to give birth after marriage: Karnataka minister Karnataka Health Mi

நவீன பெண்கள் குழந்தை பெற்றெடுக்க விரும்புவது இல்லை - மந்திரி சுதாகர் பேச்சு