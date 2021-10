தேசிய செய்திகள்

ஈரான்,பாகிஸ்தான்,ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து வரும் சரக்குகளை கையாளப்போவதில்லை - அதானி நிறுவனம் + "||" + Adani Ports & SEZ will not handle EXIM containerised cargo originating from Iran, Pakistan and Afghanistan

