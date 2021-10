மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை + "||" + Petrol and diesel prices have not changed in Chennai

சென்னையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை