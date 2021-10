மாநில செய்திகள்

விஜயதசமியன்று கோவில்களை திறப்பது குறித்து அரசே முடிவெடுக்கலாம் - சென்னை ஐகோர்ட்டு + "||" + TN Government to Decide whether to Open Temples in Vijayadashami or Not

விஜயதசமியன்று கோவில்களை திறப்பது குறித்து அரசே முடிவெடுக்கலாம் - சென்னை ஐகோர்ட்டு