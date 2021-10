தேசிய செய்திகள்

உள்நாட்டு விமான சேவைகளில் விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம் + "||" + Ministry of Civil Aviation permits to restore the scheduled domestic air operations from 18th October, without any capacity restriction

உள்நாட்டு விமான சேவைகளில் விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்