மாநில செய்திகள்

10,11,12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பாண்டு காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது - அன்பில் மகேஷ் + "||" + Classes 10,11,12 do not have current quarterly and half yearly examinations

10,11,12-ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பாண்டு காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது - அன்பில் மகேஷ்