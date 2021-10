மாநில செய்திகள்

"ஹெச். ராஜா மத்திய அரசின் பிரதிநிதி அல்ல" - அமைச்சர் சேகர் பாபு + "||" + H. Raja does not Represent the Government says Minister Sekar Babu

"ஹெச். ராஜா மத்திய அரசின் பிரதிநிதி அல்ல" - அமைச்சர் சேகர் பாபு