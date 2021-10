தேசிய செய்திகள்

மக்கள் கைது செய்யப்பட்டால் பின் விளைவுகள் ஆபத்தானதாக இருக்கும் - மெகபூபா முப்தி + "||" + Govt is arresting other folks with out proof, the results will probably be bad: Mehbooba Mufti

