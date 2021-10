உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா: தபால் அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் பலி + "||" + 3 employees killed in shooting at postal facility in America

அமெரிக்கா: தபால் அலுவலகத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 3 பேர் பலி