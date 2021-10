தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த மேலும் 4 மாதம் அவகாசம் தேவை - மாநில தேர்தல் ஆணையர் + "||" + Election Commission Appeal Supreme Court to Seek Additional 4 Months to Contact Local Body Election in Puducherry State

புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த மேலும் 4 மாதம் அவகாசம் தேவை - மாநில தேர்தல் ஆணையர்