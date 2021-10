தேசிய செய்திகள்

போலீசார் சுற்றிவளைத்ததால் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட குற்றவாளி + "||" + Surrounded by police, wanted criminal shoots himself dead in Rajasthan's Kotputli

போலீசார் சுற்றிவளைத்ததால் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட குற்றவாளி