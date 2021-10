தேசிய செய்திகள்

காசியாபாத்-மேம்பாலத்தில் இருந்து பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்து; ஒருவர் பலி + "||" + 1 dead 3 injured after bus falls from flyover in ghaziabad

