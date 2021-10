மாநில செய்திகள்

ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரைக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அனுமதி- தமிழக அரசு + "||" + Public allowed to go to the beach on Sundays - Government of Tamil Nadu

