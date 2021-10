மாநில செய்திகள்

பள்ளிகளை திறக்ககோரி சிறுமி கடிதம்: போனில் பேசிய முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Little girl's letter asking to open schools

பள்ளிகளை திறக்ககோரி சிறுமி கடிதம்: போனில் பேசிய முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்