மாநில செய்திகள்

டி-23 புலி மைசூரு வனவிலங்கு பூங்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது + "||" + The T-23 tiger is taken to the Mysore Wildlife Sanctuary

டி-23 புலி மைசூரு வனவிலங்கு பூங்காவுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது