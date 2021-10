கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் 2021- சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை அணிக்கு பரிசுத்தொகை எவ்வளவு? + "||" + IPL 2021: Full List of Award Winners, Prize Money, Records and Statistics from 14th season

ஐபிஎல் 2021- சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை அணிக்கு பரிசுத்தொகை எவ்வளவு?