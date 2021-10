தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்த இருவர் சுட்டுக்கொலை-தலைவர்கள் கண்டனம் + "||" + Jammu & Kashmir: Omar Abdullah condemns killing of carpenter by terrorists in Pulwama

காஷ்மீரில் வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்த இருவர் சுட்டுக்கொலை-தலைவர்கள் கண்டனம்