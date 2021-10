தேசிய செய்திகள்

கேரளாவிற்கு அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு செய்யும்: அமித்ஷா உறுதி + "||" + We are continuously monitoring the situation in parts of Kerala in the wake of heavy rainfall and flooding.

