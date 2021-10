மாநில செய்திகள்

சென்னை: ராமாவரம் தோட்டத்தில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து ச‌சிகலா மரியாதை

Chennai: Sasikala paid homage to the MGR statue at Ramavaram garden by wearing a garland

