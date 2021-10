மாநில செய்திகள்

10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் கைதிகள் விரைவில் விடுதலை செய்யப்படுவர் - அமைச்சர் ரகுபதி + "||" + Prisoners serving more than 10 years in prison will be released soon - Minister Raghupathi

10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் கைதிகள் விரைவில் விடுதலை செய்யப்படுவர் - அமைச்சர் ரகுபதி