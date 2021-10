மாநில செய்திகள்

பழைய சாலைகள் பராமரிப்பு: புதிய சாலைப்பணிகளை மேற்கொண்டால் புகாரளிக்க தொடர்பு எண் வெளியீடு + "||" + Maintenance of old roads: If new road works are undertaken Release the contact number to report

பழைய சாலைகள் பராமரிப்பு: புதிய சாலைப்பணிகளை மேற்கொண்டால் புகாரளிக்க தொடர்பு எண் வெளியீடு