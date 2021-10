மாநில செய்திகள்

6வது மெகா முகாம்; அசைவ பிரியர்களுக்காக சனிக்கிழமை நடத்த முடிவு + "||" + 6th Mega Camp; Decided to hold Saturday for non vegetarians

6வது மெகா முகாம்; அசைவ பிரியர்களுக்காக சனிக்கிழமை நடத்த முடிவு