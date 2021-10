கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை பயிற்சி ஆட்டம்: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி + "||" + India beat England by 7 wickets in T20 World Cup Warm up Matche

டி20 உலகக்கோப்பை பயிற்சி ஆட்டம்: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி