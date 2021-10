தேசிய செய்திகள்

எல்லை பகுதிகளில் சீன ராணுவத்தின் நடமாட்டம்; தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + China has ramped up troops deployment, infra along LAC but so have we — Eastern Army commander

எல்லை பகுதிகளில் சீன ராணுவத்தின் நடமாட்டம்; தீவிர கண்காணிப்பு