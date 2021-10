தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மழை தொடர வாய்ப்பு- 11 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை + "||" + More rains likely in kerala

கேரளாவில் மழை தொடர வாய்ப்பு- 11 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை