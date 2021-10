உலக செய்திகள்

குழந்தைகளின் தவறான நடத்தைக்கு பெற்றோருக்கு தண்டனை- சீனா திட்டம் + "||" + China Proposes Law To Punish Parents For Their Children's "Bad Behaviour"

குழந்தைகளின் தவறான நடத்தைக்கு பெற்றோருக்கு தண்டனை- சீனா திட்டம்