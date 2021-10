தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 135 சதவீதம் கூடுதலாக மழை பெய்துள்ளது- இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Kerala received 135 per cent extra rain this month, says IMD

