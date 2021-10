தேசிய செய்திகள்

ஐ.சி.எஸ்.இ மற்றும் ஐ.எஸ்.சி தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு + "||" + Council for the Indian School Certificate Examinations decides to postpone the ICSE and ISC 2021-2022 Semester 1 examinations

