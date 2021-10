மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு + "||" + The winners of the local elections will be inaugurated today

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு