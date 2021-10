மாநில செய்திகள்

பட்டினி பட்டியலில் அண்டை நாடுகளை விட இந்தியா முன்னணியில் இருப்பது வெட்கக்கேடு - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + It is a shame that India is ahead of its neighbors in the hunger list - KS Alagiri

பட்டினி பட்டியலில் அண்டை நாடுகளை விட இந்தியா முன்னணியில் இருப்பது வெட்கக்கேடு - கே.எஸ்.அழகிரி