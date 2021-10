தேசிய செய்திகள்

திருமணமாகி 45 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 70 வயதில் குழந்தை பெற்ற பாட்டி + "||" + Gujarat: 70-year-old woman gives birth to her first child in Kutch

திருமணமாகி 45 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 70 வயதில் குழந்தை பெற்ற பாட்டி