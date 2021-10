தேசிய செய்திகள்

இந்தியா வரும் சர்வதேச பயணிகளுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம்: மத்திய அரசு + "||" + Negative RT-PCR test report mandatory for all international passengers coming to India: Ministry of Health

இந்தியா வரும் சர்வதேச பயணிகளுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம்: மத்திய அரசு