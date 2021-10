தேசிய செய்திகள்

கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட அமித்ஷா உத்தரகாண்ட் வருகை + "||" + Amit Shah Visit Uttarakhand to take stock of the situation following heavy rain in the state

