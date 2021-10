உலக செய்திகள்

சொந்தமாக சமூக வலைதளத்தை தொடங்கினார் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப்! + "||" + Former US President Donald Trump to launch his own social media platform called 'TRUTH Social'.

சொந்தமாக சமூக வலைதளத்தை தொடங்கினார் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்ப்!