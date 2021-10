மாநில செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வு: மாணவர்கள் தேர்வு மைய நகரத்தை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு - சி.பி.எஸ்.இ. அறிவிப்பு + "||" + Examination for Classes 10 and 12: Students have the opportunity to change the city of the examination center - CBSE Notice

10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வு: மாணவர்கள் தேர்வு மைய நகரத்தை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு - சி.பி.எஸ்.இ. அறிவிப்பு