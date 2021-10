தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று அதிகரிப்பு + "||" + India reports 18,454 new cases in the last 24 hours

