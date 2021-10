மாநில செய்திகள்

காவல் பணியில் ஈடுபடுத்திக்கொண்ட அத்தனைக் காவலர்களுக்கும் வீரவணக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Weerawansa to all the policemen who have engaged themselves in policing - First-Minister MK Stalin

காவல் பணியில் ஈடுபடுத்திக்கொண்ட அத்தனைக் காவலர்களுக்கும் வீரவணக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்