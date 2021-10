மாநில செய்திகள்

மதிமுகவை முன்னேற்றப்பாதைக்குக் கொண்டு செல்லவது எனது கடமை - துரை வைகோ பேட்டி + "||" + It is my duty to take MDMK to the path of progress - Durai Vaiko

மதிமுகவை முன்னேற்றப்பாதைக்குக் கொண்டு செல்லவது எனது கடமை - துரை வைகோ பேட்டி