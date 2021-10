கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: சூப்பர்-12 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது வங்காளதேசம் + "||" + Bangladesh won by 84 runs against Papua New Guinea and enters the Super 12 stage in T20 World Cup.

டி20 உலகக்கோப்பை: சூப்பர்-12 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது வங்காளதேசம்