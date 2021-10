தேசிய செய்திகள்

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனை: புதிய இந்தியாவின் விடா முயற்சி, நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த வெற்றி - பிரதமர் மோடி + "||" + We ensured that VIP culture does not overshadow our vaccination program and everyone is treated equally: PM Modi on India achieving 100-crore vaccination mark

100 கோடி தடுப்பூசி சாதனை: புதிய இந்தியாவின் விடா முயற்சி, நம்பிக்கைக்கு கிடைத்த வெற்றி - பிரதமர் மோடி