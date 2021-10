மாநில செய்திகள்

அகவிலைப்படியை தீபாவளி பரிசாக உடனே வழங்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + The invoice should be given immediately as a Diwali gift - O. Panneer Selvam insists

அகவிலைப்படியை தீபாவளி பரிசாக உடனே வழங்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தல்