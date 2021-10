உலக செய்திகள்

பிறந்த குழந்தை சூட்கேசில் வைத்து புதைப்பு; 24 மணி நேரம் கழித்து உயிருடன் இருந்த அதிசயம் + "||" + New Born Baby Found Alive 24hrs After Mother Buried Her

பிறந்த குழந்தை சூட்கேசில் வைத்து புதைப்பு; 24 மணி நேரம் கழித்து உயிருடன் இருந்த அதிசயம்