உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: தடைசெய்யப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை - 3 போலீசார் பலி + "||" + Three police officers killed as protests turn violent in Pakistan

பாகிஸ்தான்: தடைசெய்யப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை - 3 போலீசார் பலி