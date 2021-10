மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல் விலையை தொடர்ந்து டீசல் விலையும் 100-ஐ தாண்டியது! + "||" + Following the price of petrol, the price of diesel has crossed 100!

