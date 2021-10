உலக செய்திகள்

ஆளில்லா விமான தாக்குதலில் அல் கொய்தாவின் மூத்த தலைவர் பலி: அமெரிக்கா + "||" + Senior Al-Qaeda leader killed in US drone strike in Syria, reports AFP quoting Pentagon

