சினிமா செய்திகள்

வழக்கு எதற்கு, மன்னிப்பு கேட்கச் சொல்லியிருக்கலாம்: சமந்தாவுக்கு நீதிமன்றம் அறிவுரை + "||" + Hyderabad Court Slams Samantha, Turns Down Plea For Urgent Hearing Of Defamation Cases

வழக்கு எதற்கு, மன்னிப்பு கேட்கச் சொல்லியிருக்கலாம்: சமந்தாவுக்கு நீதிமன்றம் அறிவுரை