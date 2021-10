கிரிக்கெட்

20-ஓவர் உலக கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிரான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு + "||" + Pakistan announce squad for game against India in T20 World Cup: Babar, Rizwan, Fakhar, Hafeez, Malik, Asif, Imad, Shadab, Hasan, Shaheen, Haris, Haider

