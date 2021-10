கிரிக்கெட்

டோனியை பார்த்து உற்சாகம் அடைந்த பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சாளர்! வைரலாகும் வீடியோ + "||" + IND vs PAK, T20 World Cup 2021: Dhoni reaches Pakistan’s practice area! Desperate to meet this player VIDEO

டோனியை பார்த்து உற்சாகம் அடைந்த பாகிஸ்தான் பந்து வீச்சாளர்! வைரலாகும் வீடியோ