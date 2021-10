உலக செய்திகள்

பருவநிலை மாற்றம்: நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா + "||" + First ever US intel report on climate puts India, Pakistan among 11 countries of high risk and concern

பருவநிலை மாற்றம்: நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா