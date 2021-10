தேசிய செய்திகள்

இந்து மதக்கடவுள் சிலையை அவமதித்த நபர் கைது + "||" + Assam Muslim youth arrested after uploading a photo on social media showing him placing a foot on a Ganesh idol

இந்து மதக்கடவுள் சிலையை அவமதித்த நபர் கைது